В Дагестане во время хлопка газа в частном доме пострадал человек
В одном из двухэтажных частных домов в расположенном в Дагестане посёлке Хунзах произошёл хлопок газа. В результате случившегося пострадал один человек.
Уточняется, у мужчины серьёзно обожжена кисть руки, медработники оказали ему первую врачебную помощь. Согласно предварительной информации, хлопок газа в частном доме в Дагестане спровоцировала утечка газа.
Вчера портал «Актуальные новости» сообщал о подобном инциденте в Краснодарском крае.
Уточняется, у мужчины серьёзно обожжена кисть руки, медработники оказали ему первую врачебную помощь. Согласно предварительной информации, хлопок газа в частном доме в Дагестане спровоцировала утечка газа.
Вчера портал «Актуальные новости» сообщал о подобном инциденте в Краснодарском крае.
Автор: Воробьева Алина