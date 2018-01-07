В Башкирии полиция ищет двух пропавших сестер-подростков
На территории Башкирии продолжаются поиски двух пропавших ранее сестер-подростков. Девочки ушли из дома 3 января, они сообщили своим родителям, что хотят погулять по городу.
Сообщается, что в настоящее время местонахождение девушек неизвестно. Близкие родственники пропавших обратилась с заявлением в полицию, после чего были спланированы и начаты розыскные мероприятия. Девочки-подростки исчезли четыре дня назад. В настоящее время оперуполномоченные регионального У МВД прилагают усилия для поисков девушек.
Особо отмечено, что одна из пропавших является студенткой первого курса одного из колледжей. Вторая девочка-подросток учится в лицее. Официально розыскные мероприятия были начаты 6 января. Указывается, что сестры одеты в тёплые куртки и брюки трико, на ногах у них зимняя обувь.
Сообщается, что в настоящее время местонахождение девушек неизвестно. Близкие родственники пропавших обратилась с заявлением в полицию, после чего были спланированы и начаты розыскные мероприятия. Девочки-подростки исчезли четыре дня назад. В настоящее время оперуполномоченные регионального У МВД прилагают усилия для поисков девушек.
Особо отмечено, что одна из пропавших является студенткой первого курса одного из колледжей. Вторая девочка-подросток учится в лицее. Официально розыскные мероприятия были начаты 6 января. Указывается, что сестры одеты в тёплые куртки и брюки трико, на ногах у них зимняя обувь.
Автор: Семен Зайцев