Вера Брежнева трогательно поздравила поклонников с Рождеством
Вера Брежнева поздравила поклонников с праздником Рождества, опубликовав в своем Instagram трогательный фотоснимок. Подписчикам очень понравился нежный образ популярной артистки, которая изображена в белоснежном платье.
Брежнева поведала под публикацией о том, что ее сердце переполняет радость. Обращаясь к своим фанатам звезда написала: «С Рождеством вас, мои близкие люди! Добра, тепла, света и любви каждому сердцу, каждому дому!». На фотоснимке певица счастливая и платье, обнажающее хрупкие плечи, добавляет ей женственности. Подписчики сравнили Брежневу с милой улыбкой на лице с прекрасным ангелом.
Пользователи Сети остались довольны тем, как к ним обратилась Вера Брежнева. Поклонники также поздравили очаровательную певицу с Рождеством и оставили ей в комментариях массу искренних добрых пожеланий.
Брежнева поведала под публикацией о том, что ее сердце переполняет радость. Обращаясь к своим фанатам звезда написала: «С Рождеством вас, мои близкие люди! Добра, тепла, света и любви каждому сердцу, каждому дому!». На фотоснимке певица счастливая и платье, обнажающее хрупкие плечи, добавляет ей женственности. Подписчики сравнили Брежневу с милой улыбкой на лице с прекрасным ангелом.
Пользователи Сети остались довольны тем, как к ним обратилась Вера Брежнева. Поклонники также поздравили очаровательную певицу с Рождеством и оставили ей в комментариях массу искренних добрых пожеланий.
Автор: Элана Ал-Лами