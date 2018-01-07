Соцсети: В Мурино ДТП с тремя авто временно заблокировало движение
В посёлке Всеволожского района Ленобласти Мурино произошедшее сегодня утром ДТП с участием трёх авто временно заблокировало движение. Информация об этом появилась в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» в соцсети «ВКонтакте».
Автор фотоматериалов с места аварии в Мурино пояснил, что машины не сумели разъехаться на узком участке дороги, в результате чего один из автомобилей оказался в кювете на боку. Очевидец ДТП также отметил, что из-за произошедшего остальной автотранспорт вынужден совершать одностороннее движение с Воронцовского до Покровского бульвара.
Последствия ДТП, заблокировавшего машинам путь, устраняют специалисты.
Сегодня сайт «Актуальные новости» сообщал о смертельной аварии на Выборгском шоссе Ленинградской области.
Автор фотоматериалов с места аварии в Мурино пояснил, что машины не сумели разъехаться на узком участке дороги, в результате чего один из автомобилей оказался в кювете на боку. Очевидец ДТП также отметил, что из-за произошедшего остальной автотранспорт вынужден совершать одностороннее движение с Воронцовского до Покровского бульвара.
Последствия ДТП, заблокировавшего машинам путь, устраняют специалисты.
Сегодня сайт «Актуальные новости» сообщал о смертельной аварии на Выборгском шоссе Ленинградской области.
Автор: Воробьева Алина