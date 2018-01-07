После ДТП в Башкирии скончалась пенсионерка, девушка находится в больнице
В Башкирии полиция зафиксировала ДТП, столкновение автомобилей произошло в Верхних Кигах, друг в друга врезались «Богдан-2110» и Daewoo Nexia. В реанимационном отделении районной больницы вскоре скончалась пенсионерка, она находилась в салоне «Богдана».
Авария произошла в Кигинском районе Башкортостана. На пересечениии Советской и Цветочной улиц в с. Верхние Киги столкнулись легковой автомобиль «Богдан-2110», им управлял 58-летний мужчина, и седан Daewoo Nexia. Сотрудники регионального управления ГИБДД выяснили, что водитель «Богдана», предположительно, нарушил ПДД. При вхождении в поворот налево он не пропустил двигавшийся навстречу Nexia. Вследствие этого автомобили столкнулись.
Пострадали пассажиры обоих транспортных средств, 57-летняя пассажирка автомобиля «Богдан» была оперативно госпитализирована. Спустя два часа она скончалась в районной больнице. Девушка 24 лет, пассажирка Nexia, была травмирована, она также доставлена в стационарное медучреждение.
Авария произошла в Кигинском районе Башкортостана. На пересечениии Советской и Цветочной улиц в с. Верхние Киги столкнулись легковой автомобиль «Богдан-2110», им управлял 58-летний мужчина, и седан Daewoo Nexia. Сотрудники регионального управления ГИБДД выяснили, что водитель «Богдана», предположительно, нарушил ПДД. При вхождении в поворот налево он не пропустил двигавшийся навстречу Nexia. Вследствие этого автомобили столкнулись.
Пострадали пассажиры обоих транспортных средств, 57-летняя пассажирка автомобиля «Богдан» была оперативно госпитализирована. Спустя два часа она скончалась в районной больнице. Девушка 24 лет, пассажирка Nexia, была травмирована, она также доставлена в стационарное медучреждение.
Автор: Семен Зайцев