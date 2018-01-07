Мария Кожевникова поздравила с Рождеством фанатов в Instagram и рассказала о своей беременности
Звезда телесериала «Универ» Мария Кожевникова поздравила фанатов в Instagram с Рождеством, подкрепив к своим словам семейный фотоснимок. Кроме этого, актриса рассказала фолловерам о своей беременности.
Мария Кожевникова опубликовала на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором запечатлены все члены ее семьи – любимый супруг и двое сыновей. Семейное фото актриса дополнила поздравительными словами с Рождеством в адрес своих фанатов с наилучшими пожеланиями. Маленькие сыновья семейства расположились на белом ковре у новогодней елки, а рядом с супругой стоит ее любимый муж.
Кроме поздравлений Кожевникова поделилась радостной новостью с подписчиками о скором пополнении в семье. Знаменитость отметила, что на снимке изображены пять членов звездного семейства, но маленький сынок еще прячется в животике у мамы. Фолловеры высказали свои поздравления с праздником в адрес своей любимицы и ее родных и искренно порадовались за новость об "интересном положении" своего кумира.
Мария Кожевникова опубликовала на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором запечатлены все члены ее семьи – любимый супруг и двое сыновей. Семейное фото актриса дополнила поздравительными словами с Рождеством в адрес своих фанатов с наилучшими пожеланиями. Маленькие сыновья семейства расположились на белом ковре у новогодней елки, а рядом с супругой стоит ее любимый муж.
Кроме поздравлений Кожевникова поделилась радостной новостью с подписчиками о скором пополнении в семье. Знаменитость отметила, что на снимке изображены пять членов звездного семейства, но маленький сынок еще прячется в животике у мамы. Фолловеры высказали свои поздравления с праздником в адрес своей любимицы и ее родных и искренно порадовались за новость об "интересном положении" своего кумира.
Автор: Татьяна Свиридова