Полиция Воронежа разыскивает без вести пропавшего 29-летнего парня
Полиция города Воронеж вместе с волонтерами разыскивают без вести пропавшего 29-летнего парня. Согласно слов родственников, молодой человек вышел 1 января из дома, расположенного в Ленинском районе города, и больше не появлялся.
Сотрудники полиции города проводят розыскные мероприятия, чтобы выяснить местонахождение 29-летнего молодого человека, который пропал 1 января. Изначально родственники парня пытались самостоятельно отыскать его, но спустя несколько дней со дня пропажи решили обратиться за помощью в полицию.
Согласно имеющейся информации, парень вышел из дома в обеденное время 1 января и больше не вернулся. Молодой житель Воронежа не давал о себе знать и не выходил на связь. Сотрудники полиции вместе с волонтерами города пытаются разыскать парня, но пока безрезультатно.
Сотрудники полиции города проводят розыскные мероприятия, чтобы выяснить местонахождение 29-летнего молодого человека, который пропал 1 января. Изначально родственники парня пытались самостоятельно отыскать его, но спустя несколько дней со дня пропажи решили обратиться за помощью в полицию.
Согласно имеющейся информации, парень вышел из дома в обеденное время 1 января и больше не вернулся. Молодой житель Воронежа не давал о себе знать и не выходил на связь. Сотрудники полиции вместе с волонтерами города пытаются разыскать парня, но пока безрезультатно.
Автор: Татьяна Свиридова