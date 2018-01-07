Секс-символ «Дома-2» Марина Африкантова рассказала об оргазме с 19-летним любовником
Марина Африкантова, которая завоевала титул секс-символа «Дома-2», откровенно рассказала об интимных отношениях со своим 19-летним любовником. Известная участница телестройки призналась, что ее избранник Роман Капаклы умеет доставлять наслаждение в виде оргазма.
Африкантова не стала скрывать, что сейчас она счастлива, что рядом с ней такой возлюбленный, который смог заставить ее забыть других мужчин. Звезда «Дома-2» подчеркнула, что с Капаклы ей не приходится руководить процессом в постели, потому что молодой избранник прекрасно может справиться со всем, что необходимо сделать, самостоятельно.
По словам 27-летней модели, Роман Капаклы дарит ей невероятный оргазм. Марина Африкантова призналась, что в совместной жизни пара может похвастаться тем, что перепробовала большое количество поз для занятий сексом. Недавно красавица и ее возлюбленный попробовали предаться любовным утехам в океане. Однако, несмотря на дискомфорт, все равно остались в восторге от процесса.
Напомним, ранее сообщалось, что Марина Африкантова готова родить своему избраннику ребенка.
Африкантова не стала скрывать, что сейчас она счастлива, что рядом с ней такой возлюбленный, который смог заставить ее забыть других мужчин. Звезда «Дома-2» подчеркнула, что с Капаклы ей не приходится руководить процессом в постели, потому что молодой избранник прекрасно может справиться со всем, что необходимо сделать, самостоятельно.
По словам 27-летней модели, Роман Капаклы дарит ей невероятный оргазм. Марина Африкантова призналась, что в совместной жизни пара может похвастаться тем, что перепробовала большое количество поз для занятий сексом. Недавно красавица и ее возлюбленный попробовали предаться любовным утехам в океане. Однако, несмотря на дискомфорт, все равно остались в восторге от процесса.
Напомним, ранее сообщалось, что Марина Африкантова готова родить своему избраннику ребенка.
Автор: Элана Ал-Лами