В Красноярске продают марку царской России за 3 млн рублей
Один из филателистов в Красноярске выставил на продажу оригинал марки, выпущенной в царской России в 1914 году, владелец оценил раритет в 3 млн рублей. На продажу выставили и марку, выпущенную в Германии в 1945 году.
Владелец русской марки обещает показать оригинал потенциальному покупателю. Сообщается, что ставок пока по лоту нет. В отношении уникального образца сообщается, что марка выставлялась ранее на одной из выставок в Лондоне, она была приобретена легально у иностранного коллекционера. Акцент сделан на том немаловажном аспекте, что имеется возможность вложить средства в экземпляр, являющийся единственным во всём мире. Марка в данное время находится в Красноярске, в сейфе одного из местных коммерческих банков. Интерес в Сети проявил лишь один человек, добавив лот в раздел «Избранное».
Наряду с этим сообщается, что начальная цена второго лота - марки, отпечатанной в Германии не позднее 1945 года, стартует от 350 тысяч рублей. Особо отмечено, что для красноярских филателистов имеются другие предложения, они оценены от 1 руб. Лоты представляют собой марки конца ХХ столетия.
Владелец русской марки обещает показать оригинал потенциальному покупателю. Сообщается, что ставок пока по лоту нет. В отношении уникального образца сообщается, что марка выставлялась ранее на одной из выставок в Лондоне, она была приобретена легально у иностранного коллекционера. Акцент сделан на том немаловажном аспекте, что имеется возможность вложить средства в экземпляр, являющийся единственным во всём мире. Марка в данное время находится в Красноярске, в сейфе одного из местных коммерческих банков. Интерес в Сети проявил лишь один человек, добавив лот в раздел «Избранное».
Наряду с этим сообщается, что начальная цена второго лота - марки, отпечатанной в Германии не позднее 1945 года, стартует от 350 тысяч рублей. Особо отмечено, что для красноярских филателистов имеются другие предложения, они оценены от 1 руб. Лоты представляют собой марки конца ХХ столетия.
Автор: Семен Зайцев