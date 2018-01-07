В Стокгольме от взрыва у входа в метро пострадал человек
В Стокгольме у входа одной из станций метро произошёл взрыв. В результате инцидента серьёзно пострадал один человек.
Именно он имел неосторожность взять в руки лежавший у входа метрополитена оставленный кем-то предмет, который взорвался и травмировал мужчину настолько, что ему потребовалась срочная госпитализация. Уточняется, происшествие имело место в муниципалитете Стокгольма Худдинге. Сейчас там проводят работы местные специалисты.
Сегодня портал «Актуальные новости» сообщали о взрыве в Дагестане.
Именно он имел неосторожность взять в руки лежавший у входа метрополитена оставленный кем-то предмет, который взорвался и травмировал мужчину настолько, что ему потребовалась срочная госпитализация. Уточняется, происшествие имело место в муниципалитете Стокгольма Худдинге. Сейчас там проводят работы местные специалисты.
Сегодня портал «Актуальные новости» сообщали о взрыве в Дагестане.
Автор: Воробьева Алина