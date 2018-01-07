Экс-возлюбленная Ди Каприо Тони Гаррн попала в объективы папарацци с целюлитом на ягодицах
Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо модель Тони Гаррн в очередной раз попалась в объективы папарацци во время отдыха на пляже. К большому удивлению журналистов, ягодицы знаменитости покрыты целлюлитом.
Тони Гаррн часто отдыхает на пляже, где предпочитает загорать топлесс, поэтому на счету у папарацци имеется множество снимков с оголенной грудью знаменитости. Большого ажиотажа среди публики данные снимки уже не вызывают, но на днях знаменитая модель показала нечто необычное.
Так, загорая на пляже Гаррн, облачилась в купальник, а после принялась загорать без верхней ее части. Однако в какой-то момент она повернулась спиной к фотошпионам, которые запечатлели звезду на камеру. Как позже выяснилось, ягодицы молодой звезды покрыты «апельсиновой коркой». Данный факт является недопустимым среди моделей, так как данная профессия подразумевает круглосуточный контроль за своей фигурой.
Тони Гаррн часто отдыхает на пляже, где предпочитает загорать топлесс, поэтому на счету у папарацци имеется множество снимков с оголенной грудью знаменитости. Большого ажиотажа среди публики данные снимки уже не вызывают, но на днях знаменитая модель показала нечто необычное.
Так, загорая на пляже Гаррн, облачилась в купальник, а после принялась загорать без верхней ее части. Однако в какой-то момент она повернулась спиной к фотошпионам, которые запечатлели звезду на камеру. Как позже выяснилось, ягодицы молодой звезды покрыты «апельсиновой коркой». Данный факт является недопустимым среди моделей, так как данная профессия подразумевает круглосуточный контроль за своей фигурой.
Автор: Татьяна Свиридова