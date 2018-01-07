В сети появился обзор нового процессора Exynos 9810 для Galaxy S9

Samsung Exynos 9810 будет производится по нормам 10 нм технологического процесса FinFET. За решение математических задач будут отвечать восемь ядер, разделенных на кластеры. Блок с архитектурой Cortex-A55 работает с частотой дискретизации в 2,9 гигагерца. Второй кластер Cortex-A75 будет отвечать за экономию заряда батареи. По словам специалистов, процессор обеспечит адаптивную работу операционной системы, что существенно увеличит продолжительность работы аккумулятора.Вычислительная мощность процессора по сравнению со старым поколениями должна возрасти как минимум в два раза. Кроме того, технология многозадачности под названием multi-core обеспечит увеличение скорости обмена данными между разными кластерами памяти. Представители компании сравнивают топовый чипсет 2018 года с предшественником, который тоже был не из медленных. В итоге оказалось, что новый процессор работает значительно быстрее, при этом экономя большое количество энергии.Процессор продемонстрировал отличные результаты на бенчмарках, которые можно сопоставить с Apple A11 Bionic. Первые тесты прибора будут проводиться непосредственно перед использованием виджета с смартфонах. Результаты Galaxy S9, по всей видимости, будут несколько ниже предыдущего поколения, так как оно обладало большим объемом оперативной памяти. Специалисты уверены, что данная тенденция будет не сильно заметна благодаря скорости работы процессора.Чип получит современный графический ускоритель ARM Mali-G72 MP18 с мощностью примерно на 20 процентов больше предшественника. Кроме того, он будет максимально эффективным в потреблении энергии, что в современных гаджетах является одним из основных свойств. Samsung идет по проторенной дороге увеличения количества вычислительных ядер графического процессора. Другие компании стараются повысить тактовую частоту, однако их приборы не отличаются особой производительностью на фоне корейского гиганта, за исключением Apple.Exynos 9810 сможет вести запись UltraHD видео с частотой 120 кадров в секунду. Кроме того, разработчики Samsung обещают применить технологию стабилизации изображения в реальном времени. Это даст возможность добиться наилучших результатов при съемке в движении. По словам специалистов, процесс стабилизации уже после записи происходит на программном уровне, ввиду чего на кадрах могут появляться всевозможные артефакты. Новая технология даст возможность полностью их избежать, работая уже в режиме съемки.В декабре минувшего года Qualcomm анонсировал Snapdragon 845, который также может записывать UltraHD, однако с частотой в 60 кадров в секунду. В данном случае компания Samsung в каком то смысле сделала прорыв, позволив пользователям не только работать с профессиональным качеством, но и сохранять при этом ресурсы аппарата. Стоит заметить, что графический чип будет и воспроизводить ролики соответствующего формата.В Samsung Exynos 9810 развивается технология нейронных сетей для глубокого обучения искусственного интеллекта. По словам разработчиков, она должна существенно повысить комфорт при использовании смартфона каждый день, так как система будет подстраиваться под ритм работы и запросы пользователя, распределяя ресурсы аппарата. В теории они повышают производительность телефона в процессе эксплуатации, однако при такой вычислительной способности сам процессор может страдать из-за этого. Совокупность данных фактов ставит необходимость данное технологии под сомнение.Достоинством аппарата станет отдельный микропроцессор, который будет отвечать за обработку биометрических данных. Представители компании отметили, что без его применения отклик дактилоскопического сенсора был бы значительно длиннее. Поскольку хранение важной финансовой информации на смартфоне становится обычной практикой, к технологии относятся максимально кропотливо. В то же время, данные чаще всего крадут не реальные бандиты, а вредоносные программы, от которых дополнительный процессор вряд ли сможет защитить.Функция беспроводной передачи данных возложена на новейший модем LTE Cat18 с шести-канальной агрегацией несущих частот.Максимальная скорость работы виджета составит 1,2 гигабайта в секунду при приеме. Также смартфоны с использованием процессора будут оборудованы специальными антеннами для скоростной раздачи до 200 мегабайт в секунду. Чипсет Samsung Exynos 9810 является логичным и последовательным продолжением линейки топовых процессоров. Оценить его работу по достоинству можно будет только после официальной презентации первого девайса с его применением.