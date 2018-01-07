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Сын Анисиной и Джигурды в день Рождества Христова отмечает девятый день рождения
Сын Марины Анисиной и Никиты Джигурды Мик-Анжель-Крист в день Рождества Христова отмечает свой девятый день рождения. Известная фигуристка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором именинник запечатлен вместе с большой собакой, а на его лице нарисованы усы и бородка, как у отца.

Сын Анисиной и Джигурды в день Рождества Христова отмечает девятый день рождения


Марина Анисина подписала снимок словами: «Накануне Рождества отмечаем Сочельник», а поклонники знаменитости в комментариях принялись поздравлять ее сына с днем рождения. Некоторые фолловеры отметили, что мальчик очень похож на своего папу Никиту Джигурду.

Подписчики заявили, что девятилетний наследник звездных родителей является отличным примером того, что замечательные дети рождаются от большой любви. К слову, фотоснимок собрал более 300 «лайков» и множество приятных комментариев от фолловеров.
Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 20:27
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