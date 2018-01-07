В Новосибирске ищут вышедшего из дома и пропавшего молодого мужчину
Полиция Новосибирска ищет молодого мужчину, вышедшего из дома 25 декабря 2017 года, о его предполагаемом местонахождении ничего неизвестно. Отмечено, что местный житель был одет в классический костюм и куртку.
В канун Нового года, 25 декабря, в областном Новосибирске исчез 20-летний молодой мужчина. Сообщается, что он был одет в синий костюм и зимнюю куртку. Оперуполномоченные одного из РОВД разыскивают пропавшего. Ранее был составлен план поисков не вернувшегося в дом новосибирца. Местный житель, предположительно, вышел из дома в 14:00 (по местному времени). Пресс-офицер отдела пропаганды и связей с общественностью ГУ МВД РФ по Новосибирской области сообщил в массмедиа, что в полицию об исчезновении сына заявила его мать.
Помимо костюма на мужчине была зимняя куртка, на голове - черная шапка. Он был обут в чёрные туфли. Розыскные мероприятия проводятся в соответствии с инструкциями, утверждённых соответствующими нормативно-правовыми актами. Особо отмечено, что пропавшего ищет полиция и волонтеры. Мужчина на связь с близкими родственниками по телефону не выходил.
В канун Нового года, 25 декабря, в областном Новосибирске исчез 20-летний молодой мужчина. Сообщается, что он был одет в синий костюм и зимнюю куртку. Оперуполномоченные одного из РОВД разыскивают пропавшего. Ранее был составлен план поисков не вернувшегося в дом новосибирца. Местный житель, предположительно, вышел из дома в 14:00 (по местному времени). Пресс-офицер отдела пропаганды и связей с общественностью ГУ МВД РФ по Новосибирской области сообщил в массмедиа, что в полицию об исчезновении сына заявила его мать.
Помимо костюма на мужчине была зимняя куртка, на голове - черная шапка. Он был обут в чёрные туфли. Розыскные мероприятия проводятся в соответствии с инструкциями, утверждённых соответствующими нормативно-правовыми актами. Особо отмечено, что пропавшего ищет полиция и волонтеры. Мужчина на связь с близкими родственниками по телефону не выходил.
Автор: Семен Зайцев