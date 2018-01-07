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Супругу Аршавина сняли с авиарейса за попытку поменять ребёнку подгузник
Алису Казьмину сняли с авиарейса, после того как из-за её нежелания придерживаться установленных правил безопасности самолёт, собиравшийся совершить вылет по маршруту Москва – Алма-Ата, задержался в аэропорту на 2 часа. Как уточнил портал «Вести.Ru», супруга футболиста Андрея Аршавина решила не вовремя сменить ребёнку подгузник.

Супругу Аршавина сняли с авиарейса за попытку поменять ребёнку подгузник

Бортпроводник попросил Алису Казьмину подождать, пока лайнер не взлетит, набрав необходимую высоту, но молодая мама не желала прислушаться к рекомендациям и направилась с ребёнком в санузел, так как там имелись пеленальные столики. Пилот решил приостановить полёт и вызвать правоохранителей.

Стражи порядка сняли супругу Андрея Аршавина с авиарейса, проведя с ней разъяснительную беседу. Уточняется, она вместе с малышом вылетела в Казахстан следующим бортом.

Ранее сообщалось о том, что Алиса Казьмина передумала расторгать брак с мужем, вместо этого улетев с ним на Мальдивы.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 16:10
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