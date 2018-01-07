Супругу Аршавина сняли с авиарейса за попытку поменять ребёнку подгузник
Алису Казьмину сняли с авиарейса, после того как из-за её нежелания придерживаться установленных правил безопасности самолёт, собиравшийся совершить вылет по маршруту Москва – Алма-Ата, задержался в аэропорту на 2 часа. Как уточнил портал «Вести.Ru», супруга футболиста Андрея Аршавина решила не вовремя сменить ребёнку подгузник.
Бортпроводник попросил Алису Казьмину подождать, пока лайнер не взлетит, набрав необходимую высоту, но молодая мама не желала прислушаться к рекомендациям и направилась с ребёнком в санузел, так как там имелись пеленальные столики. Пилот решил приостановить полёт и вызвать правоохранителей.
Стражи порядка сняли супругу Андрея Аршавина с авиарейса, проведя с ней разъяснительную беседу. Уточняется, она вместе с малышом вылетела в Казахстан следующим бортом.
Ранее сообщалось о том, что Алиса Казьмина передумала расторгать брак с мужем, вместо этого улетев с ним на Мальдивы.
Бортпроводник попросил Алису Казьмину подождать, пока лайнер не взлетит, набрав необходимую высоту, но молодая мама не желала прислушаться к рекомендациям и направилась с ребёнком в санузел, так как там имелись пеленальные столики. Пилот решил приостановить полёт и вызвать правоохранителей.
Стражи порядка сняли супругу Андрея Аршавина с авиарейса, проведя с ней разъяснительную беседу. Уточняется, она вместе с малышом вылетела в Казахстан следующим бортом.
Ранее сообщалось о том, что Алиса Казьмина передумала расторгать брак с мужем, вместо этого улетев с ним на Мальдивы.
Автор: Воробьева Алина