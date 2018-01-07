BLUBOO представит дешевый аналог смартфона Xiaomi Mi Mix 2
Компания BLUBOO представит к продаже дешевый аналог смартфона Xiaomi Mi Mix 2. Производитель сообщает, что новинка получит такие же технические характеристики, какие имеются у флагмана, но стоимость его будет значительно меньше.
Согласно неофициальных данных, новый смартфон получит дисплей с диагональю 5,5 дюймов от бренда Sharp, а соотношение его сторон составит 18:9. Более того, гаджет получит OTG-разъём и миниджек, а на рынке он появится в красном, синем и черном цветовых расцветках.
Детальная информация относительно технических характеристик пока отсутствует. Ожидается, что смартфон будет представлен общественности в конце 2018 года, после чего получит огромную популярность среди рядовых пользователей.
Согласно неофициальных данных, новый смартфон получит дисплей с диагональю 5,5 дюймов от бренда Sharp, а соотношение его сторон составит 18:9. Более того, гаджет получит OTG-разъём и миниджек, а на рынке он появится в красном, синем и черном цветовых расцветках.
Детальная информация относительно технических характеристик пока отсутствует. Ожидается, что смартфон будет представлен общественности в конце 2018 года, после чего получит огромную популярность среди рядовых пользователей.
Автор: Татьяна Свиридова