Samsung Galaxy S9 получит 6 гигабайт ОЗУ
Смартфоны Samsung Galaxy S9 получат 6 гигабайт оперативной памяти. Официальная презентация девайсов состоится в рамках Mobile World Congress в феврале, через месяц после чего они поступят в продажу.
За минувший месяц было сразу несколько утечек информации касательно смартфонов Galaxy S9. Согласно данным инсайдеров, аппарат нового поколения будет представлен аж в пяти модификациях с объемом встроенной памяти от 64 до 512 гигабайт. Кроме того, последняя вариация выйдет в свет в ограниченной серии и попадет только в несколько стран, включая США и Китай.
Версии для США будут работать на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 845. На всех остальных рынках смартфоны получат фирменные чипсеты Exynos 9810. Разрешение экранов на приборах составит 5,8 и 6,2 дюйма соответственно. Также известно, что S9 Plus получит двойную камеру.
За минувший месяц было сразу несколько утечек информации касательно смартфонов Galaxy S9. Согласно данным инсайдеров, аппарат нового поколения будет представлен аж в пяти модификациях с объемом встроенной памяти от 64 до 512 гигабайт. Кроме того, последняя вариация выйдет в свет в ограниченной серии и попадет только в несколько стран, включая США и Китай.
Версии для США будут работать на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 845. На всех остальных рынках смартфоны получат фирменные чипсеты Exynos 9810. Разрешение экранов на приборах составит 5,8 и 6,2 дюйма соответственно. Также известно, что S9 Plus получит двойную камеру.
Автор: Махов Артем