Под Краснодаром эвакуатор наехал на ВАЗ-2106 с автоледи и тремя подростками
Под Краснодаром в Динском районе в канун Нового года произошло ДТП, в результате которого эвакуатор наехал на автомобиль ВАЗ-2106, в которой находились автоледи и трое подростков по 14 лет.
Пострадавшие получили серьезные травмы, после инцидента их госпитализировали, потребовалось хирургическое вмешательство.
Инцидент произошел на отрезке трассы «Динская-Пластуновская». Женщина, управляющая «шестеркой», возвращалась с новогоднего утренника, а в салоне кроме нее находились трое 14-летних детей. В какой-то момент со стоянки на проезжую часть дороги начал двигаться эвакуатор, который врезался в отечественный автомобиль и буквально раздавил его.
В результате, автоледи, ее дочь и двое ее друзей получили травмы тяжелой степени, а после инцидента все пострадавшие были направлены в медучреждение. Врачи обнаружили, что пациентам требуется проведение нейрохирургических операций, поэтому было принято решение перевезти травмированных в краевую больницу.
Пострадавшие получили серьезные травмы, после инцидента их госпитализировали, потребовалось хирургическое вмешательство.
Инцидент произошел на отрезке трассы «Динская-Пластуновская». Женщина, управляющая «шестеркой», возвращалась с новогоднего утренника, а в салоне кроме нее находились трое 14-летних детей. В какой-то момент со стоянки на проезжую часть дороги начал двигаться эвакуатор, который врезался в отечественный автомобиль и буквально раздавил его.
В результате, автоледи, ее дочь и двое ее друзей получили травмы тяжелой степени, а после инцидента все пострадавшие были направлены в медучреждение. Врачи обнаружили, что пациентам требуется проведение нейрохирургических операций, поэтому было принято решение перевезти травмированных в краевую больницу.
Автор: Татьяна Свиридова