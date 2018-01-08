Компания Smartron представила бюджетный смартфон за 9 тысяч рублей
Компания Smartron обновляет модельный ряд, новые смартфоны будут выпускаться в 2018 году, бюджетный гаджет индийского производителя в России будет стоить около 9 тысяч рублей. Об этом информируют зарубежные источники.
В российских салонах мобильной связи вскоре можно будет приобрести индийский смартфон модели Smartron. Изделие относится к бюджетному сегменту. Компания выпускает электронику и специализируется на кооперации с другими производителями девайсов. В наступившем году производитель обновит бюджетную линейку. На индийском рынке новый смартфон предложен за 10 тысяч рупий. Устройство оснащено аккумуляторной батареей ёмкостью 5 тыс. мАч, изделие будет доступно исключительно на Flipkart. Источники сообщают, что в 2017 году компания выпустила платформу IoT, имеющую элементы искусственного интеллекта. Она получила наименование Throne.
Индийский производитель, согласно маркетинговой стратегии, запланировал деловое партнерство с ведущими брендами, занимающими различные сегменты рынка. Речь идёт о создании новых устройств сотовой связи, имеющих прямой выход в интернет.
В российских салонах мобильной связи вскоре можно будет приобрести индийский смартфон модели Smartron. Изделие относится к бюджетному сегменту. Компания выпускает электронику и специализируется на кооперации с другими производителями девайсов. В наступившем году производитель обновит бюджетную линейку. На индийском рынке новый смартфон предложен за 10 тысяч рупий. Устройство оснащено аккумуляторной батареей ёмкостью 5 тыс. мАч, изделие будет доступно исключительно на Flipkart. Источники сообщают, что в 2017 году компания выпустила платформу IoT, имеющую элементы искусственного интеллекта. Она получила наименование Throne.
Индийский производитель, согласно маркетинговой стратегии, запланировал деловое партнерство с ведущими брендами, занимающими различные сегменты рынка. Речь идёт о создании новых устройств сотовой связи, имеющих прямой выход в интернет.
Автор: Семен Зайцев