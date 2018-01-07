Американец пожаловался на себя в полицию за вождение в нетрезвом состоянии
Американец обратился в полицейское отделение с жалобой на самого себя за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. О курьезном случае сообщили офисные сотрудники шерифа округа Полк штата Флорида.
В преддверии Нового года в США мужчина, будучи за рулем своего автомобиля под действием спиртных напитков, набрал номер экстренной службы и передал информацию о собственном нарушении правил. Водителя попросили свернуть на обочину и остановиться. Мужчина поначалу терялся в сомнениях, но после все-таки совершил требуемый маневр. Он выразил отказ от помощи медицинских работников и сделал заявление, что ему очень нужно попасть в полицейский окружной отдел штата Флориды.
Остается неизвестным точное местонахождение автомобиля американца, так как в разговоре с диспетчером спасательной службы мужчина несколько раз менял информацию о своем положении на дороге. В конце телефонной беседы нетрезвый водитель пожелал спокойной ночи оператору и стал дожидаться полицейских. Приехавшие сотрудники силовых структур выяснили, что мужчина употребил около четырех кружек с пивом, а также принял наркотические вещества.
В преддверии Нового года в США мужчина, будучи за рулем своего автомобиля под действием спиртных напитков, набрал номер экстренной службы и передал информацию о собственном нарушении правил. Водителя попросили свернуть на обочину и остановиться. Мужчина поначалу терялся в сомнениях, но после все-таки совершил требуемый маневр. Он выразил отказ от помощи медицинских работников и сделал заявление, что ему очень нужно попасть в полицейский окружной отдел штата Флориды.
Остается неизвестным точное местонахождение автомобиля американца, так как в разговоре с диспетчером спасательной службы мужчина несколько раз менял информацию о своем положении на дороге. В конце телефонной беседы нетрезвый водитель пожелал спокойной ночи оператору и стал дожидаться полицейских. Приехавшие сотрудники силовых структур выяснили, что мужчина употребил около четырех кружек с пивом, а также принял наркотические вещества.
Автор: Дягилев Михаил