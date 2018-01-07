Huawei тестирует EMUI 8.0 с Android Oreo на P10 и P10 Plus
Компания Huawei начала тестирование операционной системы Android 8.0 Oreo на смартфонах Mate 10 и Mate 10 Pro. По информации от бренда, новые модели получат ОС уже при покупке, а все остальные гаджеты придется обновлять.
В минувшем году операционную систему протестировали на P10 и P10 Plus в Китае. В настоящее время аналогичная проверка началась и в Европе, однако представители компании пока не сообщают о результатах. Также планируется организовать закрытый бета-тест для нескольких сотен пользователей, для которого нужно будет зарегистрироваться на сайте.
Последняя версия EMUI содержит десктопный режим под названием Projection. Еще одной особенностью станет улучшенная система искусственного интеллекта, включающая в себя динамические обои и подбор оптимального режима работы. По поводу того, какие именно смартфоны получат EMUI 8.0, пока ничего не известно.
В минувшем году операционную систему протестировали на P10 и P10 Plus в Китае. В настоящее время аналогичная проверка началась и в Европе, однако представители компании пока не сообщают о результатах. Также планируется организовать закрытый бета-тест для нескольких сотен пользователей, для которого нужно будет зарегистрироваться на сайте.
Последняя версия EMUI содержит десктопный режим под названием Projection. Еще одной особенностью станет улучшенная система искусственного интеллекта, включающая в себя динамические обои и подбор оптимального режима работы. По поводу того, какие именно смартфоны получат EMUI 8.0, пока ничего не известно.
Автор: Махов Артем