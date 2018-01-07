Учёные: Человек обладает иммунитетом к генетическому редактированию методом CRISPR
Сотрудники Стэндфордского университета провели исследование и выяснили, что более чем 65 % человечества обладает иммунитетом к генетическому редактированию с помощью метода CRISPR. Впервые его применили прошлой осенью, пытаясь излечить у пациента синдром Хантера.
Американские специалисты задействовали для исследования 34 образца крови, отобранные как у взрослых, так и у новорожденных, изучая антитела двух важнейших типов белка Cas9, используемого для проверки и разрезания ДНК-спирали. Они заметили, что большинство участников эксперимента являлись носителями Т-клеток, которые защищали их от влияния Cas9.
Учёные констатировали, что генетическая терапия, базирующаяся на удалении мутаций, вполне может оказаться бессильной в попытках медиков применить её на людях, поскольку реакция иммунитета будет этому препятствовать, в отдельных случаях приводя к серьёзной интоксикации организма в целом.
Зарубежные эксперты пояснили, что самый распространённый вид белка Cas9, используемый в опытах с CRISPR, получен из бактерий рода пиогенный стрептококк и золотистый стафилококк. Из-за постоянно атаки на человеческий организм они хорошо известны иммунной системе. Учёные предложили решение сложившейся ситуации, заключающееся в изобретении новых технологий CRISPR, применяющих те бактерии, которые ещё не знакомы человеку, например, обитающие глубоко под водой.
Ранее исследователи из Калифорнии протестировали ген CRISPR для лечения болезни Лу Герига.
Американские специалисты задействовали для исследования 34 образца крови, отобранные как у взрослых, так и у новорожденных, изучая антитела двух важнейших типов белка Cas9, используемого для проверки и разрезания ДНК-спирали. Они заметили, что большинство участников эксперимента являлись носителями Т-клеток, которые защищали их от влияния Cas9.
Учёные констатировали, что генетическая терапия, базирующаяся на удалении мутаций, вполне может оказаться бессильной в попытках медиков применить её на людях, поскольку реакция иммунитета будет этому препятствовать, в отдельных случаях приводя к серьёзной интоксикации организма в целом.
Зарубежные эксперты пояснили, что самый распространённый вид белка Cas9, используемый в опытах с CRISPR, получен из бактерий рода пиогенный стрептококк и золотистый стафилококк. Из-за постоянно атаки на человеческий организм они хорошо известны иммунной системе. Учёные предложили решение сложившейся ситуации, заключающееся в изобретении новых технологий CRISPR, применяющих те бактерии, которые ещё не знакомы человеку, например, обитающие глубоко под водой.
Ранее исследователи из Калифорнии протестировали ген CRISPR для лечения болезни Лу Герига.
Автор: Воробьева Алина