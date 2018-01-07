Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Наука

Учёные: Человек обладает иммунитетом к генетическому редактированию методом CRISPR
Сотрудники Стэндфордского университета провели исследование и выяснили, что более чем 65 % человечества обладает иммунитетом к генетическому редактированию с помощью метода CRISPR. Впервые его применили прошлой осенью, пытаясь излечить у пациента синдром Хантера.

Учёные: Человек обладает иммунитетом к генетическому редактированию методом CRISPR


Американские специалисты задействовали для исследования 34 образца крови, отобранные как у взрослых, так и у новорожденных, изучая антитела двух важнейших типов белка Cas9, используемого для проверки и разрезания ДНК-спирали. Они заметили, что большинство участников эксперимента являлись носителями Т-клеток, которые защищали их от влияния Cas9.

Учёные констатировали, что генетическая терапия, базирующаяся на удалении мутаций, вполне может оказаться бессильной в попытках медиков применить её на людях, поскольку реакция иммунитета будет этому препятствовать, в отдельных случаях приводя к серьёзной интоксикации организма в целом.

Зарубежные эксперты пояснили, что самый распространённый вид белка Cas9, используемый в опытах с CRISPR, получен из бактерий рода пиогенный стрептококк и золотистый стафилококк. Из-за постоянно атаки на человеческий организм они хорошо известны иммунной системе. Учёные предложили решение сложившейся ситуации, заключающееся в изобретении новых технологий CRISPR, применяющих те бактерии, которые ещё не знакомы человеку, например, обитающие глубоко под водой.

Ранее исследователи из Калифорнии протестировали ген CRISPR для лечения болезни Лу Герига.
Автор: Воробьева Алина
Вчера, 21:40
Читайте также
Загрузка...
В России появился новый вид детских пенсий
Папа Римский разрешил женщинам кормить грудью в
ЦИК приняла документы у 15 самовыдвиженцев на
Рамзан Кадыров призвал Европу остановить «военное
Минздрав организует в 2018 году круглогодичную
Генпрокуратура: Самым распространенным
Рождественские богослужения посетили более 2,5
В РФ за год средняя стоимость элитных автосалонов
Сборная России по конькобежному спорту стала
Бывший президент Toyota Тацуро Тойода умер от
В Кирове на баннер с тушением лесного пожара
СМИ: Задержан бывший президент Ирана Махмуд
Комментарии
Комментатор
Это только первые препятствия к тому, чтобы понять ученым, что не надо лезть куда Создатель не просил.
А сколько еще открытий чудных предстоит, до того момента как эти ученые еще раз перечитают Библию!
Цитата Ответить
Вчера, 22:27
Добавление комментария
Последние новости
08.01, 10:56 Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров решил бросить курить на
08.01, 10:53 Италия стала самой посещаемой инопланетянами страной
08.01, 10:49 В России появился новый вид детских пенсий
08.01, 10:46 Сирийская армия прорвала окружение военной базы под
08.01, 10:43 Сохранение тела криотехнологиями заменит обычный
08.01, 10:37 Смартфон Honor View 10 презентовали на выставке в США
08.01, 10:31 Американка собралась замуж за тетрис после расставания с
08.01, 10:26 Папа Римский разрешил женщинам кормить грудью в
08.01, 10:10 Японцы создали сверхчувствительный радар для обнаружения
08.01, 10:03 Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева не получил «Золотой
08.01, 09:57 На Кузбассе ищут без вести пропавшую 7 января 8-летнюю
08.01, 09:52 Ученые: Работающие в ночную смену женщины чаще
08.01, 09:47 Объем продаж аудиокассет достиг максимума за 5 лет
08.01, 09:43 Из Mercedes-Benz G500 4х4 от Brabus сделали гламурный
08.01, 09:37 Брэд Питт оценил вечер с «матерью драконов» Эмилией
08.01, 09:32 В Мировом океане возрастает число «мертвых зон»
08.01, 09:31 Уфолог назвал найденные NASA на Марсе фигурки
08.01, 09:27 Оператор упал на концертном выступлении Елки на LiveFest
08.01, 09:21 Гаянэ Багдасарян в очередной раз выставила на показ свои
08.01, 09:02 ЦИК приняла документы у 15 самовыдвиженцев на выборы