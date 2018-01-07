На Украине готовится законопроект о признании периода СССР оккупацией страны
На Украине готовится законопроект, согласно которому период СССР будет признан оккупацией украинского государства. Данную инициативу предложил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Владимир Вятрович заявил, что украинским властям следует провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики, которая существовала в течение четырех лет с 1917 года по 1921 год. После этого, по словам Вятровича, в государстве установлен изначально большевистский, а после и коммунистический оккупационные режимы. Автор законопроекта уверен, что следует проделать огромную информационную работу о формировании преемственности Украины к УНР, после чего появится возможность отчертить, чем на самом деле был советский режим.
Касательно акта о провозглашении независимости Украины, принятого в 1991 году, то в данном случае Вятрович не считает правильным проводить пересмотрение документа, так как в нем прописаны пункты о неприкосновенности и неделимости государства. К слову, Украинский институт национальной памяти (УИНП) создан в стране благодаря инициативе третьего украинского президента Виктора Ющенко. УИНП является государственным органом, главная задача которого заключается в «воссоздании справедливой истории украинского народа».
Владимир Вятрович заявил, что украинским властям следует провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики, которая существовала в течение четырех лет с 1917 года по 1921 год. После этого, по словам Вятровича, в государстве установлен изначально большевистский, а после и коммунистический оккупационные режимы. Автор законопроекта уверен, что следует проделать огромную информационную работу о формировании преемственности Украины к УНР, после чего появится возможность отчертить, чем на самом деле был советский режим.
Касательно акта о провозглашении независимости Украины, принятого в 1991 году, то в данном случае Вятрович не считает правильным проводить пересмотрение документа, так как в нем прописаны пункты о неприкосновенности и неделимости государства. К слову, Украинский институт национальной памяти (УИНП) создан в стране благодаря инициативе третьего украинского президента Виктора Ющенко. УИНП является государственным органом, главная задача которого заключается в «воссоздании справедливой истории украинского народа».
Автор: Татьяна Свиридова