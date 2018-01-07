В Вологде 7-летняя девочка погибла, провалившись под лед на реке
В Вологде погибла девочка семи лет. Изначально она ушла на прогулку со своими подругами. Позднее ее труп нашли в реке. Предполагается, что она провалилась под лед.
Согласно полученной информации, на пульт дежурного сообщение о пропаже девочки поступило шестого января около девяти часов вечера. В 1:35 седьмого января ее тело достали из воды. Информацию о трагедии подтвердили в МЧС России по Вологодской области.
Сейчас все детали трагического инцидента выяснят правоохранители.
Согласно полученной информации, на пульт дежурного сообщение о пропаже девочки поступило шестого января около девяти часов вечера. В 1:35 седьмого января ее тело достали из воды. Информацию о трагедии подтвердили в МЧС России по Вологодской области.
Сейчас все детали трагического инцидента выяснят правоохранители.
Автор: Вера Антонова