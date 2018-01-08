Модернизированный Renault Clio представят на автосалоне в Париже
Обновленная версия Renault Clio выйдет в свет уже осенью 2018 года. Новомодный городской автомобиль улучшенной версии представят на автосалоне в столице Франции.
Renault Clio уже давно завоевал достойное место среди компактных городских авто, но производители не спешили его модернизировать. Renault Clio в 2018 году обещает быть совершенно новым.
Автомобиль планируют оснастить гибридной системой: топливный двигатель будет совмещен с 48-вольтным электромотором. Под капотом хэтчбека будет представлен 0,9-литровый мотор или 1,3-литровый двигатель с турбиной. Обновленный Renault Clio разработан на платформе CMF-В.
Купить новинку Renault можно будет уже в конце 2018 года. О цене видоизмененного Renault Clio производители пока молчат.
Renault Clio уже давно завоевал достойное место среди компактных городских авто, но производители не спешили его модернизировать. Renault Clio в 2018 году обещает быть совершенно новым.
Автомобиль планируют оснастить гибридной системой: топливный двигатель будет совмещен с 48-вольтным электромотором. Под капотом хэтчбека будет представлен 0,9-литровый мотор или 1,3-литровый двигатель с турбиной. Обновленный Renault Clio разработан на платформе CMF-В.
Купить новинку Renault можно будет уже в конце 2018 года. О цене видоизмененного Renault Clio производители пока молчат.
Автор: Бойцова Мария