Полиция: Взрыв в Стокгольме не связан с терроризмом
Эксперты из полиции Стокгольма сообщили, что взрыв, случившийся у метро, не имеет к терроризму никакого отношение. Информацию в субботу распространили региональные медиа.
Стоит напомнить, инцидент случился после того, как 60-летний житель Стокгольма у метро поднял неизвестную бесхозную коробку. Мужчина получил травмы. Также пострадала еще одна женщина, которая в этот момент проходила неподалеку. В полиции города считают, что инцидент никак нельзя назвать террористической атакой. Все обстоятельства взрыва предстоит выяснить.
Стоит напомнить, инцидент случился после того, как 60-летний житель Стокгольма у метро поднял неизвестную бесхозную коробку. Мужчина получил травмы. Также пострадала еще одна женщина, которая в этот момент проходила неподалеку. В полиции города считают, что инцидент никак нельзя назвать террористической атакой. Все обстоятельства взрыва предстоит выяснить.
Автор: Вера Антонова