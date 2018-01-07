Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством Христовым
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с поздравлением ко всем верующим с Рождеством Христовым. Слова патриарха гласят о том, что большим числом предшествующих поколений ожидалось пришествие Мессии, но в тот самый момент, когда истинный Бог пришел, его никто не заметил.
Традиционным праздничным обращением покровитель РПЦ призвал религиозных людей собственной жизнью указывать на реальность существования Божественной силы в мире. Патриарх Кирилл напомнил всем о том, что давным-давно человечество с нетерпением ожидало схождение на Землю Спасителя, но совсем не хотело обращать свой взор на него, когда тот все же явился людям.
«Не заметили, так как рассуждали о Боге каждый по-своему. А в реальности Он оказался абсолютно другим. Его пришествие представляли подобно становлению сурового и справедливого Царя, а Он был рожден от скромной, совсем никому не знакомой Девы Марии. От Спасителя ожидали кардинальных перемен в обществе, а Он стал проповедовать о любви к своим врагам», — рассказал Патриарх Кирилл.
Традиционным праздничным обращением покровитель РПЦ призвал религиозных людей собственной жизнью указывать на реальность существования Божественной силы в мире. Патриарх Кирилл напомнил всем о том, что давным-давно человечество с нетерпением ожидало схождение на Землю Спасителя, но совсем не хотело обращать свой взор на него, когда тот все же явился людям.
«Не заметили, так как рассуждали о Боге каждый по-своему. А в реальности Он оказался абсолютно другим. Его пришествие представляли подобно становлению сурового и справедливого Царя, а Он был рожден от скромной, совсем никому не знакомой Девы Марии. От Спасителя ожидали кардинальных перемен в обществе, а Он стал проповедовать о любви к своим врагам», — рассказал Патриарх Кирилл.
Автор: Дягилев Михаил