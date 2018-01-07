Рестайлинговый Mercedes С-class получит плагин-гибридную дизельную версию
Семейство седанов и универсалов Mercedes-Benz C-class будет дополнительно выпущено в плагин-гибридной версии. Речь идёт о модификации C400d EQ Power, новинка получит классический дизельный ДВС и электромотор.
Модельный ряд 2018 года западногерманский компании Mercedes заполнят тремя рестайлинговыми моделями в плагин-гибридном варианте. В Женеве, на международном автосалоне, представят версию C400d EQ Power, имеющей два силовых элемента. Основным является дизельный мотор, ему будет помогать электродвигатель. В настоящее время инженеры компании проводят дорожные тесты седана, вслед за ним предполагается выпустить закрытое купе и открытый кабриолет, их представят в апреле.
Согласно информации западных массмедиа, гибридный автомобиль заменит собой модель C350e, имеющей бензиновый двигатель, сопряженный с электромотором. Особо отмечено, что на видеохостинге YouTube представлен видеоролик дорожных испытаний рестайлингового Mercedes С-class плагин-гибридной версии.
Модельный ряд 2018 года западногерманский компании Mercedes заполнят тремя рестайлинговыми моделями в плагин-гибридном варианте. В Женеве, на международном автосалоне, представят версию C400d EQ Power, имеющей два силовых элемента. Основным является дизельный мотор, ему будет помогать электродвигатель. В настоящее время инженеры компании проводят дорожные тесты седана, вслед за ним предполагается выпустить закрытое купе и открытый кабриолет, их представят в апреле.
Согласно информации западных массмедиа, гибридный автомобиль заменит собой модель C350e, имеющей бензиновый двигатель, сопряженный с электромотором. Особо отмечено, что на видеохостинге YouTube представлен видеоролик дорожных испытаний рестайлингового Mercedes С-class плагин-гибридной версии.
Автор: Семен Зайцев