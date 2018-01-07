Рождественские богослужения посетили более 2,5 млн россиян
В рождественских богослужениях по всей стране участие приняли около 2,5 миллионов россиян. Соответствующими сведениями поделилась Ирина Волк, официальный представитель отечественного МВД.
По информации Волк, в ночь с 7 января на 8 января состоялось около 11 тысяч богослужений в 5,7 тысячах населенных пунктах по стране. Предварительно каждое из этих мест было проверено правоохранителями на предмет опасности. Также сотрудники Госавтоинспекции в это время обеспечивали безопасное
Помимо прочего Ирина Волк добавила, что охрану обеспечивали 50 000 сотрудников внутренних дел, 4 тысячи военных и представителей Росгвардии. Им помогали частные организации, народные дружины.
По информации Волк, в ночь с 7 января на 8 января состоялось около 11 тысяч богослужений в 5,7 тысячах населенных пунктах по стране. Предварительно каждое из этих мест было проверено правоохранителями на предмет опасности. Также сотрудники Госавтоинспекции в это время обеспечивали безопасное
Помимо прочего Ирина Волк добавила, что охрану обеспечивали 50 000 сотрудников внутренних дел, 4 тысячи военных и представителей Росгвардии. Им помогали частные организации, народные дружины.
Автор: Вера Антонова