Иранский танкер взорвался после попадания на мель в Китае
В Китае взорвался иранский танкер. По информации от местной прессы, в момент инцидента на борту судна находились 32 человека, местонахождение которых пока не известно.
По данным от издания The Independent, крушение произошло примерно в 160 милях от Шанхая в Восточно-Китайском море. Борт зашел на мель, из-за чего в его днище образовалась пробоина. Министерство транспорта Китая подтвердило, что сведения о всех членах команды судна отсутствуют. На месте продолжаются поисковые работы.
Представители Министерства нефти Ирана сообщили, что пока не получали сведения о трагическом инциденте и не располагают данными о судне в Восточно-Китайском море. В тушении огня на танкере были задействованы 30 единиц специальной техники.
По данным от издания The Independent, крушение произошло примерно в 160 милях от Шанхая в Восточно-Китайском море. Борт зашел на мель, из-за чего в его днище образовалась пробоина. Министерство транспорта Китая подтвердило, что сведения о всех членах команды судна отсутствуют. На месте продолжаются поисковые работы.
Представители Министерства нефти Ирана сообщили, что пока не получали сведения о трагическом инциденте и не располагают данными о судне в Восточно-Китайском море. В тушении огня на танкере были задействованы 30 единиц специальной техники.
Автор: Махов Артем