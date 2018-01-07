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Во Франции скончалась победительница «Евровидения-1965» Франс Галль
Во Франции умерла 70-летняя исполнительница Франс Галль. Мировое признание артистка получила после победы в песенном конкурсе «Евровидение-1965». Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым она боролась на протяжении двух лет. Сведения об этом предоставляет агентство France Press, которое, в свою очередь, ссылается на представительницу знаменитости.

Во Франции скончалась победительница «Евровидения-1965» Франс Галль


Франс Галль появилась на свет в Париже в 1947 году 9 октября. Ее отцом был Робер Галль певец и поэт, который писал тексты песен для Эдит Пиаф. Дом родителей часто посещали различные артисты. Уже в 5 лет будущая звезда французской эстрады начинает учиться игре на фортепиано, а в 11 осваивает гитару. В подростковом возрасте вместе с братьями создает группу. В семье Франс Галль (настоящее имя Изабель) получает прозвище «Бабу».

Музыкальная карьера Галль началась в 1963 году, когда она записала первую композицию. Первое выступление молодой артистки состоялось 14 апреля 1964 года в Брюсселе, Через год певица завоевала победу в конкурсе «Евровидение», представляя Люксембург с песней под названием «Poupee de cire, poupee de son», и стала знаменитой во всем мире.

Со своим будущим супругом Мишелем Берже, который был композитором и певцом, Франс Галль познакомилась в 1974 году. Певице за время музыкальной карьеры удалось выпустить несколько десятков композиций и ряд пластинок. Последний альбом артистка записала в 1996 году. В начале 2000-х знаменитость работала над автобиографическим фильмом, который вышел на экраны в 2001 году со скромным названием «Франс Галль о Франс Галль».
Автор: Элана Ал-Лами
Вчера, 22:00
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