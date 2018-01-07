Альбина Джанабаева опубликовала яркое праздничное фото
Альбина Джанабаева продолжает радовать поклонников новыми фото в Сети. Днем в воскресенье звезда опубликовала яркий праздничный снимок, который пришелся фанатам по душе.
На снимке Джанабаева предстала перед подписчиками в интересном образе и в ярком серебристом платье с мишурой. Многим наряд понравился. В подписи к кадру певица и супруга Валерия Меладзе написала, что ей не очень хочется прощаться с праздниками и всей этой сказкой, но деваться некуда.
К кадру Джанабаева добавила фильтр, который добавил снимку блеска. Помимо прочего она анонсировала вечерний выпуск новогоднего концерта с ее участием на Первом канале.
На снимке Джанабаева предстала перед подписчиками в интересном образе и в ярком серебристом платье с мишурой. Многим наряд понравился. В подписи к кадру певица и супруга Валерия Меладзе написала, что ей не очень хочется прощаться с праздниками и всей этой сказкой, но деваться некуда.
К кадру Джанабаева добавила фильтр, который добавил снимку блеска. Помимо прочего она анонсировала вечерний выпуск новогоднего концерта с ее участием на Первом канале.
Автор: Вера Антонова