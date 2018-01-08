Археологи обнаружили на дне ритуального озера в Мексике модель Вселенной ацтеков
Совершая раскопки около расположенного в Мексике вулкана Истасиуатль, археологи обнаружили на дне озера, использовавшегося в ритуальных целях, храм древних ацтеков, выполненный из камня. Проведя более подробный анализ удивительной находки в лабораторных условиях учёные пришли к заключению, что сооружение представляет собой модель Вселенной.
Эксперты выдвинули предположение, что индейский народ, проживавший в центральной части Мексики, построил каменный храм в честь Сивангора – морского чудовища, которое в ацтекской мифологии имело облик одновременно крокодила и рыбы. В центре обнаруженного на дне озера строения находился огромный валун, представляющий собой Землю; вокруг располагались камни меньших размеров, в точности совпадавшие с местоположением галактик и звёзд.
Древняя модель Вселенной ранее была декорирована керамикой, драгоценными камнями и растениями. Если смотреть на языческое сооружение с поверхности, то кажется, будто камни вот-вот поплывут по воде. Эксперты полагают, что ацтеки оборудовали храм специальными руслами, помогавшими им в своё время регулировать уровень воды в ритуальном озере.
Более всего учёных удивило то, каким образом древний народ сумел настолько точно изобразить расположение небесных тел, не покидая пределов планеты.
Напомним, в Хакасии археологи раскопали детскую игрушку возрастом более чем 4 тысячелетия.
Эксперты выдвинули предположение, что индейский народ, проживавший в центральной части Мексики, построил каменный храм в честь Сивангора – морского чудовища, которое в ацтекской мифологии имело облик одновременно крокодила и рыбы. В центре обнаруженного на дне озера строения находился огромный валун, представляющий собой Землю; вокруг располагались камни меньших размеров, в точности совпадавшие с местоположением галактик и звёзд.
Древняя модель Вселенной ранее была декорирована керамикой, драгоценными камнями и растениями. Если смотреть на языческое сооружение с поверхности, то кажется, будто камни вот-вот поплывут по воде. Эксперты полагают, что ацтеки оборудовали храм специальными руслами, помогавшими им в своё время регулировать уровень воды в ритуальном озере.
Более всего учёных удивило то, каким образом древний народ сумел настолько точно изобразить расположение небесных тел, не покидая пределов планеты.
Напомним, в Хакасии археологи раскопали детскую игрушку возрастом более чем 4 тысячелетия.
Автор: Воробьева Алина