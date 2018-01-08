Минздрав организует в 2018 году круглогодичную работу телемедицины
Министерство здравоохранения собирается в этом году наладить круглосуточную работу телемедицины. Информацию об этом предоставила Вероника Скворцова.
Федеральный закон, который предусматривает выписку рецептов и оказание помощи врачей он-лаин, был принят в прошлом году 29 июля. Он вступил в силу с 1 января этого года. Помимо прочего Миндздрав собирается наладить профильные телемедицинские системы и сделать их круглосуточными, чтобы из любого региона любой пациент всегда получил помощь.
Скворцова добавила, что периодически будут проводиться конференции в видеоформате, где специалисты разберут сложные ситуации.
Федеральный закон, который предусматривает выписку рецептов и оказание помощи врачей он-лаин, был принят в прошлом году 29 июля. Он вступил в силу с 1 января этого года. Помимо прочего Миндздрав собирается наладить профильные телемедицинские системы и сделать их круглосуточными, чтобы из любого региона любой пациент всегда получил помощь.
Скворцова добавила, что периодически будут проводиться конференции в видеоформате, где специалисты разберут сложные ситуации.
Автор: Вера Антонова