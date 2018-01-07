Генпрокуратура: Самым распространенным преступлением в 2017 году стало мошенничество
Самым распространенным преступлением в 2017 году стало мошенничество. Специалисты Генпрокуратуры России сообщили, что инциденты такого типа происходили в среднем раз в три минуты.
Отмечается, что количество преступлений в форме мошенничества увеличилось примерно на 7 процентов. Данная тенденция связана с повышением уровня популярности интернет-магазинов и продаж на разных площадках. Большая часть инцидентов произошла именно с сетевыми покупками.
Раскрываемость случаев мошенничества составляет всего 25 процентов. Общий коэффициент закрытых дел за минувший год составил примерно 54 процента. Уровень преступности в 2017 году по всей территории России в среднем снизился на 12 процентов.
Отмечается, что количество преступлений в форме мошенничества увеличилось примерно на 7 процентов. Данная тенденция связана с повышением уровня популярности интернет-магазинов и продаж на разных площадках. Большая часть инцидентов произошла именно с сетевыми покупками.
Раскрываемость случаев мошенничества составляет всего 25 процентов. Общий коэффициент закрытых дел за минувший год составил примерно 54 процента. Уровень преступности в 2017 году по всей территории России в среднем снизился на 12 процентов.
Автор: Махов Артем