Биатлонистки сборной России заняли четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира
Биатлонистки сборной команды России заняли итоговое четвертое место в эстафете 4х6 км на четвертом этапе КМ в Оберхофе. Лидером заезда стала сборная команда Франции.
Россиянки уступили лидерам эстафеты 1,04 мин, при этом успев проехать один круг штрафа и воспользоваться пятью добавочными патронами. Французские биатлонистки прошли этап за 1 ч 12 мин 42 сек, потратив время на один круг штрафа и 10 запасных патронов.
Второе место завоевала женская сборная Германии, которая отстала от французской команды на 32 сек, заглянув на 2 круга штрафа и потратив 13 запасных патронов. Третья позиция осталась за шведским женским коллективом. Закончится Кубковый этап 7 января, когда выступления по эстафетной дисциплине завершат мужские сборные по биатлону.
Россиянки уступили лидерам эстафеты 1,04 мин, при этом успев проехать один круг штрафа и воспользоваться пятью добавочными патронами. Французские биатлонистки прошли этап за 1 ч 12 мин 42 сек, потратив время на один круг штрафа и 10 запасных патронов.
Второе место завоевала женская сборная Германии, которая отстала от французской команды на 32 сек, заглянув на 2 круга штрафа и потратив 13 запасных патронов. Третья позиция осталась за шведским женским коллективом. Закончится Кубковый этап 7 января, когда выступления по эстафетной дисциплине завершат мужские сборные по биатлону.
Автор: Дягилев Михаил