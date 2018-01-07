В цирке Гомеля воздушная гимнастка из московской труппы сорвалась во время трюка
В гомельском цирке одна из воздушных гимнасток московской труппы сорвалась при выполнении акробатического трюка, падение произошло при выступлении циркового коллектива Алишера Алиева. Девушка доставлена в одну из больниц города.
Ранее в цирковых афишах указывалось, что акробатическая труппа «исполнит феноменальные трюки на высоте 9-этажного здания». Местные СМИ уточняют, что 20-летняя артистка пролетела мимо страховочной сетки, причём падение пришлось на манеж. Очевидцы сообщили, что спортсменку не удержал её партнёр. Зрители, присутствовавшие в цирке, проинформировали об этом в соцсетях. Пострадавшая была доставлена в больницу с травмой головы. Артистка сейчас находится в реанимационном отделении в одном из стационарных медучреждений. Врачи охарактеризовали её состояние как тяжёлое. Особо отмечено, что падение пришлось с 4-метровой высоты.
Медики установили у пациентки гематому головы. Выступление группы акробатов было включено в новогоднюю программу «Дед Мороз и львы Африки». По информации массмедиа, 20-летняя акробатка из труппы Алишера Алиева была задействована в номере «Партерный полёт».
Ранее в цирковых афишах указывалось, что акробатическая труппа «исполнит феноменальные трюки на высоте 9-этажного здания». Местные СМИ уточняют, что 20-летняя артистка пролетела мимо страховочной сетки, причём падение пришлось на манеж. Очевидцы сообщили, что спортсменку не удержал её партнёр. Зрители, присутствовавшие в цирке, проинформировали об этом в соцсетях. Пострадавшая была доставлена в больницу с травмой головы. Артистка сейчас находится в реанимационном отделении в одном из стационарных медучреждений. Врачи охарактеризовали её состояние как тяжёлое. Особо отмечено, что падение пришлось с 4-метровой высоты.
Медики установили у пациентки гематому головы. Выступление группы акробатов было включено в новогоднюю программу «Дед Мороз и львы Африки». По информации массмедиа, 20-летняя акробатка из труппы Алишера Алиева была задействована в номере «Партерный полёт».
Автор: Семен Зайцев