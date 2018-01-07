Ученые: Средний возраст людей в Средневековье превышал 50 лет
В мире существует миф, согласно которому считается, что до того, как появилась современная медицина, многие люди жили только до 50 лет. Однако ученые из Австралийского национального университета выяснили, что в Средневековье наиболее распространенным возрастом, в котором наступала смерть человека, были 70 лет.
Археологи разработали уникальный метод, благодаря которому становится возможным определение возраста умерших людей, исследуя скелетные останки. В рамках научной работы специалисты определили изношенность зубов человека. Ученым удалось изучить человеческие останки, которые были погребены на трех англосаксонских кладбищах в период времени между 475 и 625 годами. В результате эксперты установили, что этих людей, вероятнее всего, похоронили в глубокой старости.
Исследователи объяснили, что миф, согласно которому общество считало, что в средние века было сложно дожить до 40 и не умереть, распространялся из-за того, что археологи не имеют достаточно методов для распознавания старых людей. Специалисты рассказали, что возраст детей легче определить, чем возраст взрослого человека, у которого сформировались все зубы и кости. По этой причине, в большинстве научных трудов возрастная категория скелетных останков варьируется между 40-45 годами.
Археологи разработали уникальный метод, благодаря которому становится возможным определение возраста умерших людей, исследуя скелетные останки. В рамках научной работы специалисты определили изношенность зубов человека. Ученым удалось изучить человеческие останки, которые были погребены на трех англосаксонских кладбищах в период времени между 475 и 625 годами. В результате эксперты установили, что этих людей, вероятнее всего, похоронили в глубокой старости.
Исследователи объяснили, что миф, согласно которому общество считало, что в средние века было сложно дожить до 40 и не умереть, распространялся из-за того, что археологи не имеют достаточно методов для распознавания старых людей. Специалисты рассказали, что возраст детей легче определить, чем возраст взрослого человека, у которого сформировались все зубы и кости. По этой причине, в большинстве научных трудов возрастная категория скелетных останков варьируется между 40-45 годами.
Автор: Элана Ал-Лами