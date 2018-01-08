Ученые: Благодаря зеркальным нейронам в мозге можно предсказать реакцию человека на проблемы этики
Американские эксперты выяснили, что зеркальные нейроны в мозге могут предсказать реакцию человека на этические проблемы. Накануне они провели соответствующие эксперименты.
Зеркальные нейроны играют важную роль в том, насколько человек ощущает сочувствие к другим. К примеру, если он вздрагивает при виде больного, это называется «нейронным резонансом». Сотрудники Калифорнийского университета хотели узнать, может ли он повлиять на принятие решений при столкновении с моральной дилеммой.
Оказалось, зеркальные нейроны в мозге, если за ними наблюдать, могут дать сигнал о том, будет ли человек избегать причинения вреда другим или наоборот начать им помогать во время какой-то моральной проблеме. Опыты на эту тему продолжаются.
Зеркальные нейроны играют важную роль в том, насколько человек ощущает сочувствие к другим. К примеру, если он вздрагивает при виде больного, это называется «нейронным резонансом». Сотрудники Калифорнийского университета хотели узнать, может ли он повлиять на принятие решений при столкновении с моральной дилеммой.
Оказалось, зеркальные нейроны в мозге, если за ними наблюдать, могут дать сигнал о том, будет ли человек избегать причинения вреда другим или наоборот начать им помогать во время какой-то моральной проблеме. Опыты на эту тему продолжаются.
Автор: Вера Антонова