Лотерейный билет принес жителю США 560 миллионов долларов
Американцы все чаще становятся миллионерами благодаря счастливому случаю. В одном из пунктов продажи штата Нью-Гэмпшир был реализован лотерейный билет, который принес своему обладателя приз в 560 миллионов долларов.
Рекордный выигрыш выпал вечером 6 января в популярной лотерее Powerball. Об это сообщают сами организаторы, так как обладатель счастливого билета еще не обращался за выигрышем. Сумма почти в 560 миллионов долларов ждет своего хозяина.
Ранее в США был зарегистрирован еще более крупный выигрыш. Жительнице штата Массачусетс удалось выиграть более 750 млн долларов.
Рекордный выигрыш выпал вечером 6 января в популярной лотерее Powerball. Об это сообщают сами организаторы, так как обладатель счастливого билета еще не обращался за выигрышем. Сумма почти в 560 миллионов долларов ждет своего хозяина.
Ранее в США был зарегистрирован еще более крупный выигрыш. Жительнице штата Массачусетс удалось выиграть более 750 млн долларов.
Автор: Бойцова Мария