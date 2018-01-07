В Москве студентку изнасиловал приезжий из Турции
В Москве женщина рассказала полицейским, что на ее младшую сестру напал злоумышленник, приезжий из Турции. Мужчина изнасиловал студентку, при этом ранее они познакомились в интернете.
Рен-Тв пишет, что студентка 1-го курса одного из столичных колледжей познакомилась с парнем в Сети. Перед новогодними праздниками они решили встретиться, тогда тот и изнасиловал свою интернет-знакомую.
По факту преступления против половой неприкосновенности открыто уголовное делопроизводство.
Рен-Тв пишет, что студентка 1-го курса одного из столичных колледжей познакомилась с парнем в Сети. Перед новогодними праздниками они решили встретиться, тогда тот и изнасиловал свою интернет-знакомую.
По факту преступления против половой неприкосновенности открыто уголовное делопроизводство.
Автор: Вера Антонова