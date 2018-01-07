Более 15 человек отравились в кальянной в Германии
В кальянном заведении в Германии произошло отравление угарным газом более 15 посетителей. Работники пожарной службы сообщили, что внутри помещения концентрация окиси углерода в несколько раз превышала норму.
В кальян-баре немецкого населенного пункта Бремерхафен сразу 16 людей получили серьезное отравление угарным газом. Представители администрации заведения в экстренном порядке вызвали пожарную и спасательную службы после того, как увидели, что 2 посетительницы оказались в состоянии обморока.
На месте происшествия специалисты выяснили, что в холле заведения норма содержания окиси углерода многократно превосходит допустимую отметку. В связи с инцидентом, который стал следствием нарушения должного содержания заведения, все гости были выведены наружу, а пострадавшие отправлены в больничное отделение. Причины и детали происшествия выясняются соответствующими службами.
В кальян-баре немецкого населенного пункта Бремерхафен сразу 16 людей получили серьезное отравление угарным газом. Представители администрации заведения в экстренном порядке вызвали пожарную и спасательную службы после того, как увидели, что 2 посетительницы оказались в состоянии обморока.
На месте происшествия специалисты выяснили, что в холле заведения норма содержания окиси углерода многократно превосходит допустимую отметку. В связи с инцидентом, который стал следствием нарушения должного содержания заведения, все гости были выведены наружу, а пострадавшие отправлены в больничное отделение. Причины и детали происшествия выясняются соответствующими службами.
Автор: Дягилев Михаил