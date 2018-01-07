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Ученые разрабатывают звукоотражающие бактерии
Исследователи из Калифорнийского технологического института в США начали разрабатывать генетически модифицированные бактерии, способные посылать сигналы сонара из глубины человеческого тела, отражая звук. По словам специалистов, подобная технология позволит проводить диагностику всевозможных заболеваний без хирургического вмешательства.

Ученые разрабатывают звукоотражающие бактерии


Клетки Escherichia содержат гены двух других видов бактерий, что позволяет им выращивать новые внутренние структуры, называемые газовыми пузырьками. Везикулы, распространяющиеся по организму, начинают выделять особые сигналы, фиксируемые внешними приборами. По словам специалистов, технология даст возможность определять максимально точное местоположение опухоли в теле человека за считанные секунды.

Ультразвук, который будет производиться непосредственно в теле человека, сможет обрисовать полную карту организма. Первая попытка исследователей заключалась в извлечении генов, выделяющих особые звуковые бактерии. По словам специалистов, технологию начнут испытывать на людях уже в следующем году.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 17:47
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