Учёные: Одновременный взрыв всех ядерных реакторов приведёт к полной необитаемости Земли на 156 лет
Зарубежные учёные рассказали, что случится с Землёй в случае одновременного взрыва всех расположенных на ней ядерных реакторов. Результатом такого положения дел станет полная необитаемость планеты на протяжении 156 лет.
В статье, опубликованной в журнале Physics Special Topics, сообщается следующее: «Герои IV сезона телесериала «Сотня» в надежде уберечь себя от ядерного апокалипсиса, спровоцированного одновременным взрывом всех ядерных электростанций Земли, покидают планету, улетая в космос. Главный персонаж кинокартины заявил тогда, что вернуться можно будет через 6 лет. Наши специалисты решили проверить данную информацию».
Оказалось, в случае подобной техногенной катастрофы всемирного масштаба Земля будет восстанавливаться на протяжении не менее чем 156 лет. На данный момент на планете функционируют 430 непередвижных АЭС и почти 200 плавучих реакторов, однако к 2050 году эксперты предсказывают двукратное увеличение подобных установок. Если все они в одночасье выйдут из строя и взорвутся, радиация превысит норму в 35 раз, и это в случае равномерного распределения по поверхности Земли. Только через полстолетия радиационный фон достигнет условно безопасного показателя, затем понадобится ещё не менее века для возвращения в норму условий для существования.
В конце публикации учёные поспешили успокоить читателей, что в реальности подобного произойти не может, так как почти все современные ядерные реакторы оснащены системами безопасности (подчас и не одной), способными остановить реакции и заглушить реактор, если в системе охлаждения случится поломка.
Напомним, исследователи зафиксировали в российских соснах наличие следов ядерных испытаний США.
В статье, опубликованной в журнале Physics Special Topics, сообщается следующее: «Герои IV сезона телесериала «Сотня» в надежде уберечь себя от ядерного апокалипсиса, спровоцированного одновременным взрывом всех ядерных электростанций Земли, покидают планету, улетая в космос. Главный персонаж кинокартины заявил тогда, что вернуться можно будет через 6 лет. Наши специалисты решили проверить данную информацию».
Оказалось, в случае подобной техногенной катастрофы всемирного масштаба Земля будет восстанавливаться на протяжении не менее чем 156 лет. На данный момент на планете функционируют 430 непередвижных АЭС и почти 200 плавучих реакторов, однако к 2050 году эксперты предсказывают двукратное увеличение подобных установок. Если все они в одночасье выйдут из строя и взорвутся, радиация превысит норму в 35 раз, и это в случае равномерного распределения по поверхности Земли. Только через полстолетия радиационный фон достигнет условно безопасного показателя, затем понадобится ещё не менее века для возвращения в норму условий для существования.
В конце публикации учёные поспешили успокоить читателей, что в реальности подобного произойти не может, так как почти все современные ядерные реакторы оснащены системами безопасности (подчас и не одной), способными остановить реакции и заглушить реактор, если в системе охлаждения случится поломка.
Напомним, исследователи зафиксировали в российских соснах наличие следов ядерных испытаний США.
Автор: Воробьева Алина