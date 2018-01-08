Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Наука / dzen

Учёные: Одновременный взрыв всех ядерных реакторов приведёт к полной необитаемости Земли на 156 лет
Зарубежные учёные рассказали, что случится с Землёй в случае одновременного взрыва всех расположенных на ней ядерных реакторов. Результатом такого положения дел станет полная необитаемость планеты на протяжении 156 лет.

Учёные: Одновременный взрыв всех ядерных реакторов приведёт к полной необитаемости Земли на 156 лет

В статье, опубликованной в журнале Physics Special Topics, сообщается следующее: «Герои IV сезона телесериала «Сотня» в надежде уберечь себя от ядерного апокалипсиса, спровоцированного одновременным взрывом всех ядерных электростанций Земли, покидают планету, улетая в космос. Главный персонаж кинокартины заявил тогда, что вернуться можно будет через 6 лет. Наши специалисты решили проверить данную информацию».

Оказалось, в случае подобной техногенной катастрофы всемирного масштаба Земля будет восстанавливаться на протяжении не менее чем 156 лет. На данный момент на планете функционируют 430 непередвижных АЭС и почти 200 плавучих реакторов, однако к 2050 году эксперты предсказывают двукратное увеличение подобных установок. Если все они в одночасье выйдут из строя и взорвутся, радиация превысит норму в 35 раз, и это в случае равномерного распределения по поверхности Земли. Только через полстолетия радиационный фон достигнет условно безопасного показателя, затем понадобится ещё не менее века для возвращения в норму условий для существования.

В конце публикации учёные поспешили успокоить читателей, что в реальности подобного произойти не может, так как почти все современные ядерные реакторы оснащены системами безопасности (подчас и не одной), способными остановить реакции и заглушить реактор, если в системе охлаждения случится поломка.

Напомним, исследователи зафиксировали в российских соснах наличие следов ядерных испытаний США.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 08:00
Читайте также
Загрузка...
В России появился новый вид детских пенсий
Папа Римский разрешил женщинам кормить грудью в
ЦИК приняла документы у 15 самовыдвиженцев на
Рамзан Кадыров призвал Европу остановить «военное
Минздрав организует в 2018 году круглогодичную
Генпрокуратура: Самым распространенным
Рождественские богослужения посетили более 2,5
В РФ за год средняя стоимость элитных автосалонов
Сборная России по конькобежному спорту стала
Бывший президент Toyota Тацуро Тойода умер от
В Кирове на баннер с тушением лесного пожара
СМИ: Задержан бывший президент Ирана Махмуд
Добавление комментария
Последние новости
08.01, 10:56 Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров решил бросить курить на
08.01, 10:53 Италия стала самой посещаемой инопланетянами страной
08.01, 10:49 В России появился новый вид детских пенсий
08.01, 10:46 Сирийская армия прорвала окружение военной базы под
08.01, 10:43 Сохранение тела криотехнологиями заменит обычный
08.01, 10:37 Смартфон Honor View 10 презентовали на выставке в США
08.01, 10:31 Американка собралась замуж за тетрис после расставания с
08.01, 10:26 Папа Римский разрешил женщинам кормить грудью в
08.01, 10:10 Японцы создали сверхчувствительный радар для обнаружения
08.01, 10:03 Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева не получил «Золотой
08.01, 09:57 На Кузбассе ищут без вести пропавшую 7 января 8-летнюю
08.01, 09:52 Ученые: Работающие в ночную смену женщины чаще
08.01, 09:47 Объем продаж аудиокассет достиг максимума за 5 лет
08.01, 09:43 Из Mercedes-Benz G500 4х4 от Brabus сделали гламурный
08.01, 09:37 Брэд Питт оценил вечер с «матерью драконов» Эмилией
08.01, 09:32 В Мировом океане возрастает число «мертвых зон»
08.01, 09:31 Уфолог назвал найденные NASA на Марсе фигурки
08.01, 09:27 Оператор упал на концертном выступлении Елки на LiveFest
08.01, 09:21 Гаянэ Багдасарян в очередной раз выставила на показ свои
08.01, 09:02 ЦИК приняла документы у 15 самовыдвиженцев на выборы