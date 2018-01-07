В Латвии образовались внутренние долги по налогам после ответных санкций РФ
Правительство Латвии имеет значительные внутренние долги, они образовались после введения РФ ответных санкций. Сумма невозвратных задолженностей по налогам в стране приближается к 100 млн евро.
Эксперты сообщают, что Латвия несёт значительные финансовые потери, также как и другие государства Прибалтики. Россия ранее ответила мощными контрсанкциями также Эстонии и Литве. По информации ресурса NewInform, среди данных стран именно Латвия понесла наибольшие потери. Пробелы в экономике оказали негативное влияние на различные отраслевые сферы. Профильные специалисты спешно покидают страну «в поисках лучшей жизни», о чем сообщают западные массмедиа. Трудовая миграция набирает обороты, это пошатнуло кредитоспособность населения. Правительство Латвии обеспокоено проблемой критических невозвратных налоговых долгов на уровне 100 млн евро.
Единственным способом решить проблему является простить пени должникам и позволить им частями расплачиваться с возникшими долгами. Особо отмечено, что данная мера была поддержана лишь 13 тысячами граждан. Финансовое положение других лиц, имеющих задолженности перед бюджетом, является удручающим, уточняют СМИ.
Эксперты сообщают, что Латвия несёт значительные финансовые потери, также как и другие государства Прибалтики. Россия ранее ответила мощными контрсанкциями также Эстонии и Литве. По информации ресурса NewInform, среди данных стран именно Латвия понесла наибольшие потери. Пробелы в экономике оказали негативное влияние на различные отраслевые сферы. Профильные специалисты спешно покидают страну «в поисках лучшей жизни», о чем сообщают западные массмедиа. Трудовая миграция набирает обороты, это пошатнуло кредитоспособность населения. Правительство Латвии обеспокоено проблемой критических невозвратных налоговых долгов на уровне 100 млн евро.
Единственным способом решить проблему является простить пени должникам и позволить им частями расплачиваться с возникшими долгами. Особо отмечено, что данная мера была поддержана лишь 13 тысячами граждан. Финансовое положение других лиц, имеющих задолженности перед бюджетом, является удручающим, уточняют СМИ.
Автор: Семен Зайцев