Чужеродный зонд на орбите Земли оказался осколком астероида
Чужеродный зонд, который был обнаружен на земной орбите в 1991 году, оказался осколком астероида. По словам американского исследователя Джеймса Скотти, объект имеет неправильную форму и состоит из породы, напоминающей низкокачественный мрамор.
Астрономы установили, что в течение нескольких недель после объект находился на расстоянии 450 000 километров от планеты, после чего начал отдаляться. Только несколько месяцев назад удалось изучить его структуру посредством орбитальных спутников. В итоге оказалось, что зонд был осколком астероида с диаметром примерно в 1,2 километра.
Объект в свое время получил название VG. Он имеет форму треугольника с неправильной структурой и многочисленными выпуклостями. Исследователи также предположили, что он мог быть полым внутри, однако подтвердить данные об этом не удалось.
Астрономы установили, что в течение нескольких недель после объект находился на расстоянии 450 000 километров от планеты, после чего начал отдаляться. Только несколько месяцев назад удалось изучить его структуру посредством орбитальных спутников. В итоге оказалось, что зонд был осколком астероида с диаметром примерно в 1,2 километра.
Объект в свое время получил название VG. Он имеет форму треугольника с неправильной структурой и многочисленными выпуклостями. Исследователи также предположили, что он мог быть полым внутри, однако подтвердить данные об этом не удалось.
Автор: Махов Артем