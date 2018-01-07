СМИ: Задержан бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад
СМИ пишут о задержании Махмуда Ахмадинежада, экс-президента Ирана. Все случилось накануне.
В четверг Махмуд Ахмадинежад выступал в Ширазе перед гражданами с критикой нынешнего главы государства. В связи с этим его слова были оценены как «подстрекательство к беспорядкам». Экс-президент сообщил, что Хасан Роухани и его правительство равнодушны к проблемам людей, также они плохо управляют страной и присваивают «монополии на общественной богатство».
Арест деятеля одобрен верховным лидером республики. Напомним, Махмуд Ахмадинежад два раза подряд занимал пост главы Ирана, с 2005 по 2013 годы. Начиная с 28 декабря 2017 в стране проходят массовые акции протеста. Народ требует улучшения экономической ситуации.
В четверг Махмуд Ахмадинежад выступал в Ширазе перед гражданами с критикой нынешнего главы государства. В связи с этим его слова были оценены как «подстрекательство к беспорядкам». Экс-президент сообщил, что Хасан Роухани и его правительство равнодушны к проблемам людей, также они плохо управляют страной и присваивают «монополии на общественной богатство».
Арест деятеля одобрен верховным лидером республики. Напомним, Махмуд Ахмадинежад два раза подряд занимал пост главы Ирана, с 2005 по 2013 годы. Начиная с 28 декабря 2017 в стране проходят массовые акции протеста. Народ требует улучшения экономической ситуации.
Автор: Вера Антонова