Медики снова подключили Олега Табакова к аппарату искусственной вентиляции лёгких
После непродолжительного улучшения состояния здоровья Олега Табакова медики вынуждены были снова подключить его к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У артиста диагностировали также снижение артериального давления.
Об ухудшении состояния 82-летнего актёра первыми узнали корреспонденты РЕН ТВ. Медицинские специалисты сообщили, что без системы искусственной вентиляции лёгких организм Олега Табакова не насыщался бы в достаточной мере кислородом, а углекислый газ не мог бы нормально выводиться из органов дыхания. Необходимый уровень артериального давления у пациента поддерживается медпрепаратами.
Олега Табакова поместили в реанимационное отделение в конце ноября прошедшего года. Из-за неожиданной госпитализации пришлось отменить в МХТ им. Чехова театральное представление «Год, когда я не родился», где артист должен был играть со своим наследником Павлом.
Об ухудшении состояния 82-летнего актёра первыми узнали корреспонденты РЕН ТВ. Медицинские специалисты сообщили, что без системы искусственной вентиляции лёгких организм Олега Табакова не насыщался бы в достаточной мере кислородом, а углекислый газ не мог бы нормально выводиться из органов дыхания. Необходимый уровень артериального давления у пациента поддерживается медпрепаратами.
Олега Табакова поместили в реанимационное отделение в конце ноября прошедшего года. Из-за неожиданной госпитализации пришлось отменить в МХТ им. Чехова театральное представление «Год, когда я не родился», где артист должен был играть со своим наследником Павлом.
Автор: Воробьева Алина