Apple заказала производство сериала о космогонке США и СССР
Корпорация Apple осуществила заказ на производство сериала, включающего большое количество серий, о космогонке, которая имела место между США и СССР. Эксперты уточняют, что продюсерская работа ляжет на плечи Рональда Д. Мура, а в главных ролях телезрители увидят талантливых актрис Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
«Яблочная» компания запланировала съемки крупного проекта. Общественности будет предоставлена возможность собственными глазами увидеть, какие достижения в области постижения космического пространства стали предметом гонки за первенство между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Идейным создателям предстоит продемонстрировать конфронтацию и космический кросс огромных стран в этой области.
В настоящее время сериал имеет секретное название, которое не разглашается. Как стало известно, продюсером станет Рональд Д. Мур, известный по своей работе над фильмами «Звездный путь». Также в съемках получили главные роли Дженнифер Энистон, наибольший успех ей принесла роль Рэйчел Грин в сериале «Друзья» и Риз Уизерспун, прорывом в карьере для которой стала роль Элль Вудс в комедии «Блондинка в законе».
Будущая новинка уже станет третьей в запасе Apple. По мнениям специалистов, совсем скоро «яблочная» корпорация может занять лидирующую позицию в выпуске видеоконтента.
«Яблочная» компания запланировала съемки крупного проекта. Общественности будет предоставлена возможность собственными глазами увидеть, какие достижения в области постижения космического пространства стали предметом гонки за первенство между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Идейным создателям предстоит продемонстрировать конфронтацию и космический кросс огромных стран в этой области.
В настоящее время сериал имеет секретное название, которое не разглашается. Как стало известно, продюсером станет Рональд Д. Мур, известный по своей работе над фильмами «Звездный путь». Также в съемках получили главные роли Дженнифер Энистон, наибольший успех ей принесла роль Рэйчел Грин в сериале «Друзья» и Риз Уизерспун, прорывом в карьере для которой стала роль Элль Вудс в комедии «Блондинка в законе».
Будущая новинка уже станет третьей в запасе Apple. По мнениям специалистов, совсем скоро «яблочная» корпорация может занять лидирующую позицию в выпуске видеоконтента.
Автор: Элана Ал-Лами