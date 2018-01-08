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В Лос-Анджелесе проходит вручение премии «Золотой глобус»
Седьмого января в Лос-Анджелесе проходит вручение юбилейной 75-й премии «Золотой глобус». СМИ пишут, что мероприятие планируется проводить в элитном отеле «Беверли Хилтон».

В Лос-Анджелесе проходит вручение премии «Золотой глобус»

Церемония начинается в восемь часов по местному времени (в 04:00 по московским часам 8 января). Трансляцию проведет канал NBC. На данный момент известно, что фаворитом премии стал фильм «Форма воды», снятый Гильермо дель Торо. На престижную награду также будет претендовать картина «Секретное досье» Спилберга, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» британского режиссера Мартина Макдоны.
Автор: Вера Антонова
Сегодня, 01:30
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